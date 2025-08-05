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INVITE Token Fiyatı (INVITE)

Listelenmedi

INVITE Token (INVITE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00164607
$0,00164607$0,00164607
+%10,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü INVITE Token (INVITE) Fiyatı

INVITE Token (INVITE), şu anda 0,00164607 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 82,30K USD piyasa değerine sahiptir. INVITE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

INVITE Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%10,02
INVITE Token 24 saatlik fiyat değişimi
50,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında INVITE Token (INVITE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, INVITE Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00014995.
Son 30 gün içerisinde, INVITE Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0011834384.
Son 60 gün içerisinde, INVITE Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0008483451.
Son 90 gün içerisinde, INVITE Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0018197128377460914.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014995+%10,02
30 Gün$ -0,0011834384-%71,89
60 Gün$ -0,0008483451-%51,53
90 Gün$ -0,0018197128377460914-%52,50

INVITE Token (INVITE) Fiyat Analizi

En güncel INVITE Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00149508
$ 0,00149508$ 0,00149508

$ 0,00167698
$ 0,00167698$ 0,00167698

$ 0,0154728
$ 0,0154728$ 0,0154728

+%0,43

+%10,02

-%44,70

INVITE Token (INVITE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 82,30K
$ 82,30K$ 82,30K

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50,00M
50,00M 50,00M

INVITE Token (INVITE) Nedir?

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

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INVITE Token (INVITE) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

INVITE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INVITE / VND
43,31633205
1 INVITE / AUD
A$0,0025349478
1 INVITE / GBP
0,0012345525
1 INVITE / EUR
0,0014156202
1 INVITE / USD
$0,00164607
1 INVITE / MYR
RM0,0069628761
1 INVITE / TRY
0,0668962848
1 INVITE / JPY
¥0,24197229
1 INVITE / ARS
ARS$2,2395440778
1 INVITE / RUB
0,1313893074
1 INVITE / INR
0,1445907888
1 INVITE / IDR
Rp26,9847497808
1 INVITE / KRW
2,2798727928
1 INVITE / PHP
0,0943691931
1 INVITE / EGP
￡E.0,0797356308
1 INVITE / BRL
R$0,0090863064
1 INVITE / CAD
C$0,0022551159
1 INVITE / BDT
0,2004584046
1 INVITE / NGN
2,5092526473
1 INVITE / UAH
0,0686740404
1 INVITE / VES
Bs0,20740482
1 INVITE / CLP
$1,59010362
1 INVITE / PKR
Rs0,4653769104
1 INVITE / KZT
0,8887954965
1 INVITE / THB
฿0,0532997466
1 INVITE / TWD
NT$0,0491845716
1 INVITE / AED
د.إ0,0060410769
1 INVITE / CHF
Fr0,001316856
1 INVITE / HKD
HK$0,0129216495
1 INVITE / MAD
.د.م0,0149298549
1 INVITE / MXN
$0,0311436444
1 INVITE / PLN
0,0060739983
1 INVITE / RON
лв0,0072097866
1 INVITE / SEK
kr0,0159174969
1 INVITE / BGN
лв0,0027653976
1 INVITE / HUF
Ft0,5681904426
1 INVITE / CZK
0,0349789875
1 INVITE / KWD
د.ك0,00050205135
1 INVITE / ILS
0,0056130987