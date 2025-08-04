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Ion Fiyatı (ION)

Listelenmedi

Ion (ION) Canlı Fiyat Grafiği

$73,81
$73,81$73,81
+%4,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ion (ION) Fiyatı

Ion (ION), şu anda 73,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,57M USD piyasa değerine sahiptir. ION / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ion Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,01
Ion 24 saatlik fiyat değişimi
21,29K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ion (ION) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ +2,85.
Son 30 gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ +7,0215674430.
Son 60 gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ -2,5483640600.
Son 90 gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ -14,30953025244014.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +2,85+%4,01
30 Gün$ +7,0215674430+%9,51
60 Gün$ -2,5483640600-%3,45
90 Gün$ -14,30953025244014-%16,23

Ion (ION) Fiyat Analizi

En güncel Ion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 70,93
$ 70,93$ 70,93

$ 74,18
$ 74,18$ 74,18

$ 22.355
$ 22.355$ 22.355

-%0,05

+%4,01

-%11,59

Ion (ION) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

--
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21,29K
21,29K 21,29K

Ion (ION) Nedir?

Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Ion (ION) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ion (ION) Token Ekonomisi

Ion (ION) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ION tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ION Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ION / VND
1.942.310,15
1 ION / AUD
A$113,6674
1 ION / GBP
55,3575
1 ION / EUR
63,4766
1 ION / USD
$73,81
1 ION / MYR
RM312,2163
1 ION / TRY
3.001,8527
1 ION / JPY
¥10.850,07
1 ION / ARS
ARS$100.695,2925
1 ION / RUB
5.886,3475
1 ION / INR
6.466,4941
1 ION / IDR
Rp1.209.999,8064
1 ION / KRW
102.088,0872
1 ION / PHP
4.227,8368
1 ION / EGP
￡E.3.575,3564
1 ION / BRL
R$411,1217
1 ION / CAD
C$101,1197
1 ION / BDT
8.988,5818
1 ION / NGN
112.515,2259
1 ION / UAH
3.079,3532
1 ION / VES
Bs9.078,63
1 ION / CLP
$71.448,08
1 ION / PKR
Rs20.920,7064
1 ION / KZT
39.853,7095
1 ION / THB
฿2.392,1821
1 ION / TWD
NT$2.202,4904
1 ION / AED
د.إ270,8827
1 ION / CHF
Fr59,048
1 ION / HKD
HK$578,6704
1 ION / MAD
.د.م668,7186
1 ION / MXN
$1.389,8423
1 ION / PLN
272,3589
1 ION / RON
лв323,2878
1 ION / SEK
kr712,2665
1 ION / BGN
лв124,7389
1 ION / HUF
Ft25.381,0447
1 ION / CZK
1.565,5101
1 ION / KWD
د.ك22,51205
1 ION / ILS
250,954