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Iron Bank EUR Fiyatı (IBEUR)

Listelenmedi

Iron Bank EUR (IBEUR) Canlı Fiyat Grafiği

$1,098
$1,098$1,098
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Iron Bank EUR (IBEUR) Fiyatı

Iron Bank EUR (IBEUR), şu anda 1,098 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,29M USD piyasa değerine sahiptir. IBEUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Iron Bank EUR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,36
Iron Bank EUR 24 saatlik fiyat değişimi
3,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Iron Bank EUR (IBEUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Iron Bank EUR / USD fiyat değişimi, $ +0,00391111.
Son 30 gün içerisinde, Iron Bank EUR / USD fiyat değişimi, $ +0,6258482514.
Son 60 gün içerisinde, Iron Bank EUR / USD fiyat değişimi, $ +0,5349199068.
Son 90 gün içerisinde, Iron Bank EUR / USD fiyat değişimi, $ +0,4403260136764988.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00391111+%0,36
30 Gün$ +0,6258482514+%57,00
60 Gün$ +0,5349199068+%48,72
90 Gün$ +0,4403260136764988+%66,95

Iron Bank EUR (IBEUR) Fiyat Analizi

En güncel Iron Bank EUR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,09
$ 1,09$ 1,09

$ 1,1
$ 1,1$ 1,1

$ 1,77
$ 1,77$ 1,77

-%0,07

+%0,36

-%2,71

Iron Bank EUR (IBEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,29M
$ 3,29M$ 3,29M

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3,00M
3,00M 3,00M

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Iron Bank EUR (IBEUR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Iron Bank EUR (IBEUR) Token Ekonomisi

Iron Bank EUR (IBEUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IBEUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IBEUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IBEUR / VND
28.893,87
1 IBEUR / AUD
A$1,69092
1 IBEUR / GBP
0,8235
1 IBEUR / EUR
0,94428
1 IBEUR / USD
$1,098
1 IBEUR / MYR
RM4,64454
1 IBEUR / TRY
44,65566
1 IBEUR / JPY
¥161,406
1 IBEUR / ARS
ARS$1.497,9465
1 IBEUR / RUB
87,5655
1 IBEUR / INR
96,19578
1 IBEUR / IDR
Rp17.999,99712
1 IBEUR / KRW
1.518,66576
1 IBEUR / PHP
62,89344
1 IBEUR / EGP
￡E.53,18712
1 IBEUR / BRL
R$6,11586
1 IBEUR / CAD
C$1,50426
1 IBEUR / BDT
133,71444
1 IBEUR / NGN
1.673,78022
1 IBEUR / UAH
45,80856
1 IBEUR / VES
Bs135,054
1 IBEUR / CLP
$1.062,864
1 IBEUR / PKR
Rs311,21712
1 IBEUR / KZT
592,8651
1 IBEUR / THB
฿35,58618
1 IBEUR / TWD
NT$32,76432
1 IBEUR / AED
د.إ4,02966
1 IBEUR / CHF
Fr0,8784
1 IBEUR / HKD
HK$8,60832
1 IBEUR / MAD
.د.م9,94788
1 IBEUR / MXN
$20,67534
1 IBEUR / PLN
4,05162
1 IBEUR / RON
лв4,80924
1 IBEUR / SEK
kr10,5957
1 IBEUR / BGN
лв1,85562
1 IBEUR / HUF
Ft377,56926
1 IBEUR / CZK
23,28858
1 IBEUR / KWD
د.ك0,33489
1 IBEUR / ILS
3,7332