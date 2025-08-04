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Italian National Football Team Fan Token Fiyatı (ITA)

Listelenmedi

Italian National Football Team Fan Token (ITA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,400351
$0,400351$0,400351
+%3,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Italian National Football Team Fan Token (ITA) Fiyatı

Italian National Football Team Fan Token (ITA), şu anda 0,40012 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,89M USD piyasa değerine sahiptir. ITA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Italian National Football Team Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
Italian National Football Team Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
9,72M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Italian National Football Team Fan Token (ITA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Italian National Football Team Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,01163869.
Son 30 gün içerisinde, Italian National Football Team Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,1378138917.
Son 60 gün içerisinde, Italian National Football Team Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0417970953.
Son 90 gün içerisinde, Italian National Football Team Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,01158528415029494.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01163869+%3,00
30 Gün$ +0,1378138917+%34,44
60 Gün$ -0,0417970953-%10,44
90 Gün$ +0,01158528415029494+%2,98

Italian National Football Team Fan Token (ITA) Fiyat Analizi

En güncel Italian National Football Team Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,386938
$ 0,386938$ 0,386938

$ 0,401797
$ 0,401797$ 0,401797

$ 4,78
$ 4,78$ 4,78

+%0,26

+%3,00

+%6,74

Italian National Football Team Fan Token (ITA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,89M
$ 3,89M$ 3,89M

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9,72M
9,72M 9,72M

Italian National Football Team Fan Token (ITA) Nedir?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

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Italian National Football Team Fan Token (ITA) Token Ekonomisi

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1 ITA / AUD
A$0,6161848
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1 ITA / EUR
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1 ITA / USD
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1 ITA / TRY
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