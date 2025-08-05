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ITO Fiyatı ($ITO)

Listelenmedi

ITO ($ITO) Canlı Fiyat Grafiği

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+%10,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ITO ($ITO) Fiyatı

ITO ($ITO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 126,56K USD piyasa değerine sahiptir. $ITO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ITO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%10,79
ITO 24 saatlik fiyat değişimi
409,17B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ITO ($ITO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ITO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ITO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ITO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ITO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%10,79
30 Gün$ 0+%21,67
60 Gün$ 0-%1,37
90 Gün$ 0--

ITO ($ITO) Fiyat Analizi

En güncel ITO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,06

+%10,79

-%5,75

ITO ($ITO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 126,56K
$ 126,56K$ 126,56K

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409,17B
409,17B 409,17B

ITO ($ITO) Nedir?

$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2

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ITO ($ITO) Kaynağı

Resmi Websitesi

ITO ($ITO) Token Ekonomisi

ITO ($ITO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $ITO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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$ITO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 $ITO / VND
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1 $ITO / AUD
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1 $ITO / GBP
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1 $ITO / EUR
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1 $ITO / MYR
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1 $ITO / BRL
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1 $ITO / CAD
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1 $ITO / NGN
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1 $ITO / UAH
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1 $ITO / VES
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1 $ITO / CLP
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1 $ITO / PKR
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1 $ITO / KZT
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1 $ITO / THB
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1 $ITO / TWD
NT$--
1 $ITO / AED
د.إ--
1 $ITO / CHF
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1 $ITO / HKD
HK$--
1 $ITO / MAD
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1 $ITO / MXN
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1 $ITO / PLN
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1 $ITO / RON
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1 $ITO / HUF
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1 $ITO / CZK
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