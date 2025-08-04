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ivault Fiyatı (IVT)

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ivault (IVT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01596269
$0,01596269$0,01596269
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ivault (IVT) Fiyatı

ivault (IVT), şu anda 0,01596269 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,59M USD piyasa değerine sahiptir. IVT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ivault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,40
ivault 24 saatlik fiyat değişimi
162,47M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki IVT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IVT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında ivault (IVT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ivault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ivault / USD fiyat değişimi, $ +0,0026790070.
Son 60 gün içerisinde, ivault / USD fiyat değişimi, $ +0,0008335014.
Son 90 gün içerisinde, ivault / USD fiyat değişimi, $ +0,002371120922168539.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,40
30 Gün$ +0,0026790070+%16,78
60 Gün$ +0,0008335014+%5,22
90 Gün$ +0,002371120922168539+%17,45

ivault (IVT) Fiyat Analizi

En güncel ivault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01582695
$ 0,01582695$ 0,01582695

$ 0,01599631
$ 0,01599631$ 0,01599631

$ 0,063788
$ 0,063788$ 0,063788

-%0,08

+%0,40

-%1,29

ivault (IVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,59M
$ 2,59M$ 2,59M

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162,47M
162,47M 162,47M

ivault (IVT) Nedir?

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

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ivault (IVT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ivault (IVT) Token Ekonomisi

ivault (IVT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IVT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IVT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IVT / VND
420,05818735
1 IVT / AUD
A$0,0245825426
1 IVT / GBP
0,0119720175
1 IVT / EUR
0,0137279134
1 IVT / USD
$0,01596269
1 IVT / MYR
RM0,0675221787
1 IVT / TRY
0,6492026023
1 IVT / JPY
¥2,34651543
1 IVT / ARS
ARS$21,7770998325
1 IVT / RUB
1,2730245275
1 IVT / INR
1,3984912709
1 IVT / IDR
Rp261,6834007536
1 IVT / KRW
22,0783157928
1 IVT / PHP
0,9143428832
1 IVT / EGP
￡E.0,7732327036
1 IVT / BRL
R$0,0889121833
1 IVT / CAD
C$0,0218688853
1 IVT / BDT
1,9439363882
1 IVT / NGN
24,3333650091
1 IVT / UAH
0,6659634268
1 IVT / VES
Bs1,96341087
1 IVT / CLP
$15,45188392
1 IVT / PKR
Rs4,5244648536
1 IVT / KZT
8,6190544655
1 IVT / THB
฿0,5173507829
1 IVT / TWD
NT$0,4763266696
1 IVT / AED
د.إ0,0585830723
1 IVT / CHF
Fr0,012770152
1 IVT / HKD
HK$0,1251474896
1 IVT / MAD
.د.م0,1446219714
1 IVT / MXN
$0,3005774527
1 IVT / PLN
0,0589023261
1 IVT / RON
лв0,0699165822
1 IVT / SEK
kr0,1540399585
1 IVT / BGN
лв0,0269769461
1 IVT / HUF
Ft5,4890902103
1 IVT / CZK
0,3385686549
1 IVT / KWD
د.ك0,00486862045
1 IVT / ILS
0,054273146