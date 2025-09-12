Janitor (JANITOR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00145835 $ 0,00145835 $ 0,00145835 24 sa Düşük $ 0,00161914 $ 0,00161914 $ 0,00161914 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00145835$ 0,00145835 $ 0,00145835 24 sa Yüksek $ 0,00161914$ 0,00161914 $ 0,00161914 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01646713$ 0,01646713 $ 0,01646713 En Düşük Fiyat $ 0,00123741$ 0,00123741 $ 0,00123741 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,09 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,25 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,25

Janitor (JANITOR) canlı fiyatı $0,00153354. JANITOR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00145835 ve en yüksek $ 0,00161914 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JANITOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01646713, en düşük fiyatı ise $ 0,00123741 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JANITOR son bir saatte -%1,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,09 ve son 7 günde +%8,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Janitor (JANITOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Dolaşım Arzı 900,00M 900,00M 900,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Janitor piyasa değeri $ 1,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JANITOR arzı 900,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,53M.