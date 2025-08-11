Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Nedir?

jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Kaynağı Resmi Websitesi

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Token Ekonomisi

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JEUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!