Jarvis Synthetic Euro Logosu

Jarvis Synthetic Euro Fiyatı (JEUR)

Listelenmedi

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,77246
$0,77246$0,77246
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Fiyatı

Jarvis Synthetic Euro (JEUR), şu anda 0,77246 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JEUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Jarvis Synthetic Euro Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,32
Jarvis Synthetic Euro 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki JEUR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JEUR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ +0,00244632.
Son 30 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ +0,0526572850.
Son 60 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ +0,1729796714.
Son 90 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ +0,0428319776383746.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00244632+%0,32
30 Gün$ +0,0526572850+%6,82
60 Gün$ +0,1729796714+%22,39
90 Gün$ +0,0428319776383746+%5,87

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Fiyat Analizi

En güncel Jarvis Synthetic Euro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,766341
$ 0,766341$ 0,766341

$ 0,781343
$ 0,781343$ 0,781343

$ 4,01
$ 4,01$ 4,01

-%0,48

+%0,32

+%3,70

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Nedir?

jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Token Ekonomisi

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JEUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Hakkında Diğer Sorular

