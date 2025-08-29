Jeeteroo (JEET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,89 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Jeeteroo (JEET) canlı fiyatı --. JEET, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JEET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JEET son bir saatte +%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jeeteroo (JEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 192,74K$ 192,74K $ 192,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 635,11K$ 635,11K $ 635,11K Dolaşım Arzı 303,28M 303,28M 303,28M Toplam Arz 999.390.795,0 999.390.795,0 999.390.795,0

Şu anki Jeeteroo piyasa değeri $ 192,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JEET arzı 303,28M olup, toplam arzı 999390795.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 635,11K.