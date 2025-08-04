JEFF Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Jeff Fiyatı (JEFF)

Listelenmedi

Jeff (JEFF) Canlı Fiyat Grafiği

$4,65
$4,65$4,65
-%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Jeff (JEFF) Fiyatı

Jeff (JEFF), şu anda 4,65 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,64M USD piyasa değerine sahiptir. JEFF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Jeff Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,97
Jeff 24 saatlik fiyat değişimi
998,40K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Jeff (JEFF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jeff / USD fiyat değişimi, $ -0,142799357607487.
Son 30 gün içerisinde, Jeff / USD fiyat değişimi, $ -1,7268811950.
Son 60 gün içerisinde, Jeff / USD fiyat değişimi, $ -2,5673082450.
Son 90 gün içerisinde, Jeff / USD fiyat değişimi, $ -1,988845063261223.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,142799357607487-%2,97
30 Gün$ -1,7268811950-%37,13
60 Gün$ -2,5673082450-%55,21
90 Gün$ -1,988845063261223-%29,95

Jeff (JEFF) Fiyat Analizi

En güncel Jeff fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,61
$ 4,61$ 4,61

$ 4,8
$ 4,8$ 4,8

$ 130,31
$ 130,31$ 130,31

+%0,75

-%2,97

-%31,72

Jeff (JEFF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,64M
$ 4,64M$ 4,64M

--
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998,40K
998,40K 998,40K

Jeff (JEFF) Nedir?

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Jeff (JEFF) Kaynağı

Resmi Websitesi

Jeff (JEFF) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JEFF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JEFF / VND
122.364,75
1 JEFF / AUD
A$7,161
1 JEFF / GBP
3,4875
1 JEFF / EUR
3,999
1 JEFF / USD
$4,65
1 JEFF / MYR
RM19,6695
1 JEFF / TRY
189,1155
1 JEFF / JPY
¥683,55
1 JEFF / ARS
ARS$6.343,7625
1 JEFF / RUB
370,8375
1 JEFF / INR
407,3865
1 JEFF / IDR
Rp76.229,496
1 JEFF / KRW
6.431,508
1 JEFF / PHP
266,352
1 JEFF / EGP
￡E.225,246
1 JEFF / BRL
R$25,9005
1 JEFF / CAD
C$6,3705
1 JEFF / BDT
566,277
1 JEFF / NGN
7.088,4135
1 JEFF / UAH
193,998
1 JEFF / VES
Bs571,95
1 JEFF / CLP
$4.501,2
1 JEFF / PKR
Rs1.317,996
1 JEFF / KZT
2.510,7675
1 JEFF / THB
฿150,7065
1 JEFF / TWD
NT$138,756
1 JEFF / AED
د.إ17,0655
1 JEFF / CHF
Fr3,72
1 JEFF / HKD
HK$36,456
1 JEFF / MAD
.د.م42,129
1 JEFF / MXN
$87,5595
1 JEFF / PLN
17,1585
1 JEFF / RON
лв20,367
1 JEFF / SEK
kr44,8725
1 JEFF / BGN
лв7,8585
1 JEFF / HUF
Ft1.598,9955
1 JEFF / CZK
98,6265
1 JEFF / KWD
د.ك1,41825
1 JEFF / ILS
15,81