JESUS ON SOL (JESUS) Nedir?

THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING.

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JESUS ON SOL (JESUS) Token Ekonomisi

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