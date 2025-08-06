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JESUS ON SOL Fiyatı (JESUS)

Listelenmedi

JESUS ON SOL (JESUS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01628433
$0,01628433$0,01628433
+%9,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü JESUS ON SOL (JESUS) Fiyatı

JESUS ON SOL (JESUS), şu anda 0,01628433 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JESUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

JESUS ON SOL Ana Piyasa Performansı:

$ 3,32K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%9,33
JESUS ON SOL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında JESUS ON SOL (JESUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, JESUS ON SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,00138952.
Son 30 gün içerisinde, JESUS ON SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,0053921520.
Son 60 gün içerisinde, JESUS ON SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,0142755569.
Son 90 gün içerisinde, JESUS ON SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,004806693403908113.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00138952+%9,33
30 Gün$ +0,0053921520+%33,11
60 Gün$ +0,0142755569+%87,66
90 Gün$ +0,004806693403908113+%41,88

JESUS ON SOL (JESUS) Fiyat Analizi

En güncel JESUS ON SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01489481
$ 0,01489481$ 0,01489481

$ 0,0170165
$ 0,0170165$ 0,0170165

$ 0,288031
$ 0,288031$ 0,288031

-%0,89

+%9,33

+%12,19

JESUS ON SOL (JESUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 3,32K
$ 3,32K$ 3,32K

0,00
0,00 0,00

JESUS ON SOL (JESUS) Nedir?

THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

JESUS ON SOL (JESUS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

JESUS ON SOL (JESUS) Token Ekonomisi

JESUS ON SOL (JESUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JESUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JESUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JESUS / VND
428,52214395
1 JESUS / AUD
A$0,0250778682
1 JESUS / GBP
0,0122132475
1 JESUS / EUR
0,0140045238
1 JESUS / USD
$0,01628433
1 JESUS / MYR
RM0,0687198726
1 JESUS / TRY
0,6622837011
1 JESUS / JPY
¥2,39379651
1 JESUS / ARS
ARS$21,7995068844
1 JESUS / RUB
1,3040491464
1 JESUS / INR
1,4276472111
1 JESUS / IDR
Rp266,9561867952
1 JESUS / KRW
22,6169802504
1 JESUS / PHP
0,9365118183
1 JESUS / EGP
￡E.0,7883244153
1 JESUS / BRL
R$0,089563815
1 JESUS / CAD
C$0,0223095321
1 JESUS / BDT
1,9858740435
1 JESUS / NGN
24,8995547865
1 JESUS / UAH
0,679056561
1 JESUS / VES
Bs2,05182558
1 JESUS / CLP
$15,73066278
1 JESUS / PKR
Rs4,6130250024
1 JESUS / KZT
8,7596667936
1 JESUS / THB
฿0,5272866054
1 JESUS / TWD
NT$0,4880413701
1 JESUS / AED
د.إ0,0597634911
1 JESUS / CHF
Fr0,013027464
1 JESUS / HKD
HK$0,1276691472
1 JESUS / MAD
.د.م0,148187403
1 JESUS / MXN
$0,3046798143
1 JESUS / PLN
0,0600891777
1 JESUS / RON
лв0,0713253654
1 JESUS / SEK
kr0,1573066278
1 JESUS / BGN
лв0,0273576744
1 JESUS / HUF
Ft5,6016466767
1 JESUS / CZK
0,3455534826
1 JESUS / KWD
د.ك0,00496672065
1 JESUS / ILS
0,0560180952