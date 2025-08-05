JindoJinju (JINDOJINJU) Nedir?

JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.

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JindoJinju (JINDOJINJU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

JindoJinju (JINDOJINJU) Token Ekonomisi

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