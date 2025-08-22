HAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Joe Hat Logosu

Joe Hat Fiyatı (HAT)

Listelenmedi

1 HAT / USD Canlı Fiyatı:

$473,18
+%6,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Joe Hat (HAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:48:07 (UTC+8)

Joe Hat (HAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 434,63
24 sa Düşük
$ 475,15
24 sa Yüksek

$ 434,63
$ 475,15
$ 18.925,4
$ 154,98
+%0,04

+%6,70

-%7,29

-%7,29

Joe Hat (HAT) canlı fiyatı $473,18. HAT, son 24 saat içinde en düşük $ 434,63 ve en yüksek $ 475,15 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 18.925,4, en düşük fiyatı ise $ 154,98 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAT son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,70 ve son 7 günde -%7,29 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Joe Hat (HAT) Piyasa Bilgileri

$ 69,85K
--
$ 69,85K
147,00
147,0
Şu anki Joe Hat piyasa değeri $ 69,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAT arzı 147,00 olup, toplam arzı 147.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,85K.

Joe Hat (HAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Joe Hat / USD fiyat değişimi, $ +29,71.
Son 30 gün içerisinde, Joe Hat / USD fiyat değişimi, $ -95,7826097760.
Son 60 gün içerisinde, Joe Hat / USD fiyat değişimi, $ +132,2863647840.
Son 90 gün içerisinde, Joe Hat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +29,71+%6,70
30 Gün$ -95,7826097760-%20,24
60 Gün$ +132,2863647840+%27,96
90 Gün$ 0--

Joe Hat (HAT) Nedir?

A fun token created by Trader Joe team that allows 1 HAT to be redeemed for a real physical hat. Only 150 hats in existence and each HAT is burned when redeemed.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Joe Hat (HAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Joe Hat Fiyat Tahmini (USD)

Joe Hat (HAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Joe Hat (HAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Joe Hat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Joe Hat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Joe Hat (HAT) Token Ekonomisi

Joe Hat (HAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Joe Hat (HAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Joe Hat (HAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HAT fiyatı, 473,18 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HAT / USD güncel fiyatı nedir?
HAT / USD güncel fiyatı $ 473,18. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Joe Hat varlığının piyasa değeri nedir?
HAT piyasa değeri $ 69,85K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HAT arzı nedir?
Dolaşımdaki HAT arzı, 147,00 USD.
HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HAT, ATH fiyatı olan 18.925,4 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HAT fiyatı (ATL) nedir?
HAT, ATL fiyatı olan 154,98 USD değerine düştü.
HAT işlem hacmi nedir?
HAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HAT bu yıl daha da yükselir mi?
HAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:48:07 (UTC+8)

