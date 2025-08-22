Joe Hat (HAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 434,63 $ 434,63 $ 434,63 24 sa Düşük $ 475,15 $ 475,15 $ 475,15 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 434,63$ 434,63 $ 434,63 24 sa Yüksek $ 475,15$ 475,15 $ 475,15 Tüm Zamanların En Yükseği $ 18.925,4$ 18.925,4 $ 18.925,4 En Düşük Fiyat $ 154,98$ 154,98 $ 154,98 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,29 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,29

Joe Hat (HAT) canlı fiyatı $473,18. HAT, son 24 saat içinde en düşük $ 434,63 ve en yüksek $ 475,15 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 18.925,4, en düşük fiyatı ise $ 154,98 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAT son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,70 ve son 7 günde -%7,29 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Joe Hat (HAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,85K$ 69,85K $ 69,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,85K$ 69,85K $ 69,85K Dolaşım Arzı 147,00 147,00 147,00 Toplam Arz 147,0 147,0 147,0

Şu anki Joe Hat piyasa değeri $ 69,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAT arzı 147,00 olup, toplam arzı 147.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,85K.