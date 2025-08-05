JPool Staked SOL (JSOL) Nedir?

JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.

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JPool Staked SOL (JSOL) Kaynağı Resmi Websitesi

JPool Staked SOL (JSOL) Token Ekonomisi

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