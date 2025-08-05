JUGNI (JUGNI) Nedir?

Jugni is a memecoin On Polygon based on the Founder of Polygon (Jaynti's) cat which is named "Jugni" It has zero taxes and liquidity is 100% burnt. The Token has a solid community on telegram and twitter and is gaining traction with high volume especially for polygon/matic chain

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JUGNI (JUGNI) Token Ekonomisi

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