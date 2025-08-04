Juice Finance (JUICE) Nedir?

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

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Juice Finance (JUICE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Juice Finance (JUICE) Token Ekonomisi

Juice Finance (JUICE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JUICE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!