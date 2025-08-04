Juicebox (JBX) Nedir?

Build a community around a project, fund it, and program its spending. Light enough for a group of friends, powerful enough for a global network of anons. Powered by public smart contracts on Ethereum.

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Juicebox (JBX) Kaynağı Resmi Websitesi

Juicebox (JBX) Token Ekonomisi

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