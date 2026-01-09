Bugünkü JuliaOS Fiyatı

Bugünkü JuliaOS (JOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7,37 değişim gösterdi. Mevcut JOS / USD dönüşüm oranı JOS başına $ 0 şeklindedir.

JuliaOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 180.902 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,63M JOS şeklindedir. Son 24 saat içinde JOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,021793 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JOS, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde +%20,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JuliaOS (JOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 180,90K$ 180,90K $ 180,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 180,90K$ 180,90K $ 180,90K Dolaşım Arzı 999,63M 999,63M 999,63M Toplam Arz 999.631.983,663921 999.631.983,663921 999.631.983,663921

