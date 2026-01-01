Bugünkü JUNO Fiyatı

Bugünkü JUNO (JUNO) fiyatı $ 0,03969284 olup, son 24 saatte % 1,60 değişim gösterdi. Mevcut JUNO / USD dönüşüm oranı JUNO başına $ 0,03969284 şeklindedir.

JUNO, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.163.125 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 79,51M JUNO şeklindedir. Son 24 saat içinde JUNO, $ 0,03941735 (en düşük) ile $ 0,04146582 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 45,74 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0344924 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JUNO, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%2,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JUNO (JUNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,16M$ 3,16M $ 3,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,20M$ 4,20M $ 4,20M Dolaşım Arzı 79,51M 79,51M 79,51M Toplam Arz 105.634.214,31628 105.634.214,31628 105.634.214,31628

