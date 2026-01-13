Bugünkü Just a Chart Guy Fiyatı

Bugünkü Just a Chart Guy (CHARTGUY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 16,29 değişim gösterdi. Mevcut CHARTGUY / USD dönüşüm oranı CHARTGUY başına $ 0 şeklindedir.

Just a Chart Guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 67.491 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 941,47M CHARTGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde CHARTGUY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHARTGUY, son bir saatte -%2,04 ve son 7 günde -%11,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just a Chart Guy (CHARTGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67,49K$ 67,49K $ 67,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,49K$ 67,49K $ 67,49K Dolaşım Arzı 941,47M 941,47M 941,47M Toplam Arz 941.473.679,833151 941.473.679,833151 941.473.679,833151

