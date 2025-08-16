Just a Circle (CRCL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +2.60% Fiyat Değişimi (1 Gün) +45.55% Fiyat Değişimi (7 G) -26.46% Fiyat Değişimi (7 G) -26.46%

Just a Circle (CRCL) canlı fiyatı --. CRCL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRCL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00426581, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRCL son bir saatte +2.60% değişim gösterdi, 24 saatte +45.55% ve son 7 günde -26.46% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Just a Circle (CRCL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 721.20K$ 721.20K $ 721.20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 721.20K$ 721.20K $ 721.20K Dolaşım Arzı 999.92M 999.92M 999.92M Toplam Arz 999,922,100.040391 999,922,100.040391 999,922,100.040391

Şu anki Just a Circle piyasa değeri $ 721.20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRCL arzı 999.92M olup, toplam arzı 999922100.040391. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 721.20K.