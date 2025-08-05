JUST KIRA Fiyatı (KIRAI)
JUST KIRA (KIRAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 120,33K USD piyasa değerine sahiptir. KIRAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, JUST KIRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, JUST KIRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JUST KIRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JUST KIRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,62
|30 Gün
|$ 0
|-%8,06
|60 Gün
|$ 0
|-%51,06
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JUST KIRA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%5,62
-%36,22
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.
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