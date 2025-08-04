K21 (K21) Nedir?

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

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K21 (K21) Kaynağı Resmi Websitesi

K21 (K21) Token Ekonomisi

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