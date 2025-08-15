KAN Fiyatı (KAN)
KAN (KAN), şu anda 0,00074304 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,95M USD piyasa değerine sahiptir. KAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KAN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KAN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KAN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KAN / USD fiyat değişimi, $ +0,0000511169.
Son 60 gün içerisinde, KAN / USD fiyat değişimi, $ +0,0000428261.
Son 90 gün içerisinde, KAN / USD fiyat değişimi, $ -0,0000471375534655467.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,22
|30 Gün
|$ +0,0000511169
|+%6,88
|60 Gün
|$ +0,0000428261
|+%5,76
|90 Gün
|$ -0,0000471375534655467
|-%5,96
En güncel KAN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,14
-%0,22
-%2,98
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KAN (KAN) is the exchange token of BitKan. It was originally designed to offer trading fee discounts and other utilities within the BitKan platform, and has since evolved into the foundational asset of a broader ecosystem. BitKan is a leading cryptocurrency broker exchange, partnering with over 7 major exchanges, including Binance and OKX. Through BitKan, users can access the combined trading depth of thousands of crypto tokens across multiple platforms—all with a single BitKan account. Established in 2012, BitKan officially launched its trading platform in 2019, supporting millions of users worldwide in exploring and trading digital assets. Whether you’re new to cryptocurrency or an experienced trader, BitKan offers a comprehensive range of intuitive tools and services comprising Spot Trading, Futures Trading, Bot Trading, Copy Trading, and more. Its mission is to simplify the process of buying, selling, and managing crypto, empowering users to trade with confidence.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
KAN (KAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KAN / VND
₫19,5530976
|1 KAN / AUD
A$0,0011368512
|1 KAN / GBP
￡0,0005424192
|1 KAN / EUR
€0,000631584
|1 KAN / USD
$0,00074304
|1 KAN / MYR
RM0,0031356288
|1 KAN / TRY
₺0,030353184
|1 KAN / JPY
¥0,10922688
|1 KAN / ARS
ARS$0,964986048
|1 KAN / RUB
₽0,05925744
|1 KAN / INR
₹0,0651497472
|1 KAN / IDR
Rp11,9845144512
|1 KAN / KRW
₩1,0334348928
|1 KAN / PHP
₱0,0425539008
|1 KAN / EGP
￡E.0,0358814016
|1 KAN / BRL
R$0,0040198464
|1 KAN / CAD
C$0,0010253952
|1 KAN / BDT
৳0,090316512
|1 KAN / NGN
₦1,1396301696
|1 KAN / UAH
₴0,03083616
|1 KAN / VES
Bs0,09956736
|1 KAN / CLP
$0,71777664
|1 KAN / PKR
Rs0,210428928
|1 KAN / KZT
₸0,40012704
|1 KAN / THB
฿0,0240967872
|1 KAN / TWD
NT$0,0223209216
|1 KAN / AED
د.إ0,0027269568
|1 KAN / CHF
Fr0,000594432
|1 KAN / HKD
HK$0,0058180032
|1 KAN / AMD
֏0,2847923712
|1 KAN / MAD
.د.م0,00668736
|1 KAN / MXN
$0,0139617216
|1 KAN / PLN
zł0,002712096
|1 KAN / RON
лв0,0032247936
|1 KAN / SEK
kr0,0071108928
|1 KAN / BGN
лв0,0012408768
|1 KAN / HUF
Ft0,2520465984
|1 KAN / CZK
Kč0,0156112704
|1 KAN / KWD
د.ك0,0002266272
|1 KAN / ILS
₪0,0025114752