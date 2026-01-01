Bugünkü Karate Combat Fiyatı

Bugünkü Karate Combat (KARATE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,55 değişim gösterdi. Mevcut KARATE / USD dönüşüm oranı KARATE başına $ 0 şeklindedir.

Karate Combat, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.931.520 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 66,65B KARATE şeklindedir. Son 24 saat içinde KARATE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00653664 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KARATE, son bir saatte +%0,67 ve son 7 günde -%33,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Karate Combat (KARATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Dolaşım Arzı 66,65B 66,65B 66,65B Toplam Arz 110.000.000.000,0 110.000.000.000,0 110.000.000.000,0

Şu anki Karate Combat piyasa değeri $ 1,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KARATE arzı 66,65B olup, toplam arzı 110000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,19M.