KAREN ONCHAIN (KAREN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00000128 $ 0,00000128 $ 0,00000128 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00000128$ 0,00000128 $ 0,00000128 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000128$ 0,00000128 $ 0,00000128 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%30,49 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

KAREN ONCHAIN (KAREN) canlı fiyatı $0,00000121. KAREN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000128 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAREN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000128, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAREN son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%30,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 84,66K$ 84,66K $ 84,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 120,94K$ 120,94K $ 120,94K Dolaşım Arzı 70,00B 70,00B 70,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki KAREN ONCHAIN piyasa değeri $ 84,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAREN arzı 70,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,94K.