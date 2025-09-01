KAREN Hakkında Daha Fazla Bilgi

KAREN Fiyat Bilgileri

KAREN Resmi Websitesi

KAREN Token Ekonomisi

KAREN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

KAREN ONCHAIN Logosu

KAREN ONCHAIN Fiyatı (KAREN)

Listelenmedi

1 KAREN / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%30,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
KAREN ONCHAIN (KAREN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:12 (UTC+8)

KAREN ONCHAIN (KAREN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,00000128
$ 0,00000128$ 0,00000128
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000128
$ 0,00000128$ 0,00000128

$ 0,00000128
$ 0,00000128$ 0,00000128

$ 0
$ 0$ 0

-%0,52

+%30,49

--

--

KAREN ONCHAIN (KAREN) canlı fiyatı $0,00000121. KAREN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000128 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAREN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000128, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAREN son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%30,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Piyasa Bilgileri

$ 84,66K
$ 84,66K$ 84,66K

--
----

$ 120,94K
$ 120,94K$ 120,94K

70,00B
70,00B 70,00B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki KAREN ONCHAIN piyasa değeri $ 84,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAREN arzı 70,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,94K.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%30,49
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

KAREN ONCHAIN (KAREN) Nedir?

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

KAREN ONCHAIN (KAREN) Kaynağı

Resmi Websitesi

KAREN ONCHAIN Fiyat Tahmini (USD)

KAREN ONCHAIN (KAREN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? KAREN ONCHAIN (KAREN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak KAREN ONCHAIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

KAREN ONCHAIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KAREN Varlığından Yerel Para Birimlerine

KAREN ONCHAIN (KAREN) Token Ekonomisi

KAREN ONCHAIN (KAREN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAREN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: KAREN ONCHAIN (KAREN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü KAREN ONCHAIN (KAREN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KAREN fiyatı, 0,00000121 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KAREN / USD güncel fiyatı nedir?
KAREN / USD güncel fiyatı $ 0,00000121. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
KAREN ONCHAIN varlığının piyasa değeri nedir?
KAREN piyasa değeri $ 84,66K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KAREN arzı nedir?
Dolaşımdaki KAREN arzı, 70,00B USD.
KAREN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KAREN, ATH fiyatı olan 0,00000128 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KAREN fiyatı (ATL) nedir?
KAREN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
KAREN işlem hacmi nedir?
KAREN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KAREN bu yıl daha da yükselir mi?
KAREN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KAREN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:12 (UTC+8)

KAREN ONCHAIN (KAREN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek
08-31 04:25:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,63 artarak 283,4 milyar doları aştı
08-30 21:35:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
08-30 12:37:00Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
08-30 12:15:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
08-29 12:21:36Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.