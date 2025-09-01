KAREN ONCHAIN Fiyatı (KAREN)
-%0,52
+%30,49
--
--
KAREN ONCHAIN (KAREN) canlı fiyatı $0,00000121. KAREN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000128 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAREN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000128, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KAREN son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%30,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki KAREN ONCHAIN piyasa değeri $ 84,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAREN arzı 70,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,94K.
Gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KAREN ONCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%30,49
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.
