Kawakami Logosu

Kawakami Fiyatı (KAMI)

Listelenmedi

1 KAMI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00068521
+%27,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Kawakami (KAMI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-08 12:47:13 (UTC+8)

Kawakami (KAMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00049046
24 sa Düşük
$ 0,00070141
24 sa Yüksek

$ 0,00049046
$ 0,00070141
$ 0,00070141
$ 0,00049046
+%2,33

+%30,84

--

--

Kawakami (KAMI) canlı fiyatı $0,00070203. KAMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00049046 ve en yüksek $ 0,00070141 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00070141, en düşük fiyatı ise $ 0,00049046 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAMI son bir saatte +%2,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%30,84 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kawakami (KAMI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 700,86K
$ 700,86K$ 700,86K

0,00
1.000.000.000,0
Şu anki Kawakami piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAMI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 700,86K.

Kawakami (KAMI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kawakami / USD fiyat değişimi, $ +0,00016547.
Son 30 gün içerisinde, Kawakami / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kawakami / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kawakami / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00016547+%30,84
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kawakami (KAMI) Nedir?

The rarest shiba inu, deployed on Manyufun Kawakami ($KAMI) is a community-driven memecoin inspired by the rarest and most ancient dog breed of Japan, the Kawakami Inu. Known for its loyalty, bravery, and resilience in Japan’s mountainous regions, Kawakami Inu embodies the spirit of strength and survival. $KAMI brings this legend into the digital age, blending meme culture with heritage to create a fun yet meaningful brand. Built on Ethereum, $KAMI unites a global community of holders who celebrate culture, creativity, and collective growth. With memes, merch, and future ecosystem expansions, Kawakami is more than a token—it’s a movement honoring spirit and strength.

Kawakami (KAMI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kawakami Fiyat Tahmini (USD)

Kawakami (KAMI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kawakami (KAMI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kawakami için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kawakami fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KAMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kawakami (KAMI) Token Ekonomisi

Kawakami (KAMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kawakami (KAMI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kawakami (KAMI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KAMI fiyatı, 0,00070203 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KAMI / USD güncel fiyatı nedir?
KAMI / USD güncel fiyatı $ 0,00070203. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kawakami varlığının piyasa değeri nedir?
KAMI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KAMI arzı nedir?
Dolaşımdaki KAMI arzı, 0,00 USD.
KAMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KAMI, ATH fiyatı olan 0,00070141 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KAMI fiyatı (ATL) nedir?
KAMI, ATL fiyatı olan 0,00049046 USD değerine düştü.
KAMI işlem hacmi nedir?
KAMI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KAMI bu yıl daha da yükselir mi?
KAMI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KAMI fiyat tahminine göz atın.
Kawakami (KAMI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor

Sorumluluk Reddi

