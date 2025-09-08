Kawakami (KAMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00049046 $ 0,00049046 $ 0,00049046 24 sa Düşük $ 0,00070141 $ 0,00070141 $ 0,00070141 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00049046$ 0,00049046 $ 0,00049046 24 sa Yüksek $ 0,00070141$ 0,00070141 $ 0,00070141 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00070141$ 0,00070141 $ 0,00070141 En Düşük Fiyat $ 0,00049046$ 0,00049046 $ 0,00049046 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%30,84 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kawakami (KAMI) canlı fiyatı $0,00070203. KAMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00049046 ve en yüksek $ 0,00070141 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00070141, en düşük fiyatı ise $ 0,00049046 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAMI son bir saatte +%2,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%30,84 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kawakami (KAMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 700,86K$ 700,86K $ 700,86K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kawakami piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAMI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 700,86K.