Keanu (KNU) Nedir?

Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.

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Keanu (KNU) Kaynağı Resmi Websitesi

Keanu (KNU) Token Ekonomisi

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