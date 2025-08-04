Keefer Bunny (KFR) Nedir?

Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚

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Keefer Bunny (KFR) Kaynağı Resmi Websitesi

Keefer Bunny (KFR) Token Ekonomisi

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