Kepithor (KEPI) Nedir?

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

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Kepithor (KEPI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Kepithor (KEPI) Token Ekonomisi

Kepithor (KEPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KEPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!