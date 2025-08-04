Kerosene (KEROSENE) Nedir?

Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity.

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Kerosene (KEROSENE) Kaynağı Resmi Websitesi

Kerosene (KEROSENE) Token Ekonomisi

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