Bugünkü Khorus Fiyatı

Bugünkü Khorus (KHO) fiyatı $ 0,00003782 olup, son 24 saatte % 5,32 değişim gösterdi. Mevcut KHO / USD dönüşüm oranı KHO başına $ 0,00003782 şeklindedir.

Khorus, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.381 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 592,60M KHO şeklindedir. Son 24 saat içinde KHO, $ 0,00003737 (en düşük) ile $ 0,00004035 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00108917 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003737 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KHO, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%35,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Khorus (KHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,38K$ 22,38K $ 22,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,77K$ 37,77K $ 37,77K Dolaşım Arzı 592,60M 592,60M 592,60M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Khorus piyasa değeri $ 22,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KHO arzı 592,60M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,77K.