Bugünkü canlı Khorus fiyatı 0,00003782 USD. KHO piyasa değeri ise 22.381 USD. KHO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

KHO Hakkında Daha Fazla Bilgi

KHO Fiyat Bilgileri

KHO Nedir

KHO Whitepaper

KHO Resmi Websitesi

KHO Token Ekonomisi

KHO Fiyat Tahmini

Khorus Logosu

Khorus Fiyatı (KHO)

Listelenmedi

1 KHO / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%5,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Khorus (KHO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-13 05:25:55 (UTC+8)

Bugünkü Khorus Fiyatı

Bugünkü Khorus (KHO) fiyatı $ 0,00003782 olup, son 24 saatte % 5,32 değişim gösterdi. Mevcut KHO / USD dönüşüm oranı KHO başına $ 0,00003782 şeklindedir.

Khorus, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.381 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 592,60M KHO şeklindedir. Son 24 saat içinde KHO, $ 0,00003737 (en düşük) ile $ 0,00004035 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00108917 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003737 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KHO, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%35,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Khorus (KHO) Piyasa Bilgileri

$ 22,38K
$ 22,38K$ 22,38K

--
----

$ 37,77K
$ 37,77K$ 37,77K

592,60M
592,60M 592,60M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Khorus piyasa değeri $ 22,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KHO arzı 592,60M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,77K.

Khorus Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00003737
$ 0,00003737$ 0,00003737
24 sa Düşük
$ 0,00004035
$ 0,00004035$ 0,00004035
24 sa Yüksek

$ 0,00003737
$ 0,00003737$ 0,00003737

$ 0,00004035
$ 0,00004035$ 0,00004035

$ 0,00108917
$ 0,00108917$ 0,00108917

$ 0,00003737
$ 0,00003737$ 0,00003737

-%0,13

-%5,32

-%35,30

-%35,30

Khorus (KHO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Khorus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Khorus / USD fiyat değişimi, $ -0,0000272861.
Son 60 gün içerisinde, Khorus / USD fiyat değişimi, $ -0,0000344108.
Son 90 gün içerisinde, Khorus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,32
30 Gün$ -0,0000272861-%72,14
60 Gün$ -0,0000344108-%90,98
90 Gün$ 0--

Khorus için Fiyat Tahmini

2030 için Khorus (KHO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KHO için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Khorus (KHO) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Khorus fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Khorus varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Khorus Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, KHO varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Khorus (KHO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Khorus Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-13 05:25:55 (UTC+8)

Khorus (KHO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-11 10:54:00Sektör Haberleri
BSC中文meme及Solana生態系meme佔據本週熱點，多個代幣飆升數十倍
01-09 20:49:39Sektör Haberleri
一些 Solana 生态系统代币大幅反弹，AVICI 单日飙升超 47%
01-09 07:21:01Sektör Haberleri
US Solana 现货 ETF 昨日录得 1,360 万美元净流入
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-08 08:48:15Sektör Haberleri
2025年穩定幣交易量創歷史新高，全年達33兆美元，USDC領先
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入

Khorus Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

