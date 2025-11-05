KIKICat (KIKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,102855 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,31

KIKICat (KIKI) canlı fiyatı --. KIKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KIKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,102855, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KIKI son bir saatte +%1,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,72 ve son 7 günde -%15,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KIKICat (KIKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 168,60K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 168,60K Dolaşım Arzı 999,94M Toplam Arz 999.940.449,95835

Şu anki KIKICat piyasa değeri $ 168,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KIKI arzı 999,94M olup, toplam arzı 999940449.95835. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 168,60K.