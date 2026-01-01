Bugünkü KindnessCoin Fiyatı

Bugünkü KindnessCoin (KIND) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,22 değişim gösterdi. Mevcut KIND / USD dönüşüm oranı KIND başına $ 0 şeklindedir.

KindnessCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 333.415 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M KIND şeklindedir. Son 24 saat içinde KIND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04002559 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KIND, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%1,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KindnessCoin (KIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 333,42K$ 333,42K $ 333,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 333,42K$ 333,42K $ 333,42K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.936.798,798948 999.936.798,798948 999.936.798,798948

