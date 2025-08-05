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King Kovu Fiyatı (LAZY)

Listelenmedi

King Kovu (LAZY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0108092
$0,0108092$0,0108092
+%5,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü King Kovu (LAZY) Fiyatı

King Kovu (LAZY), şu anda 0,0108092 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 106,51K USD piyasa değerine sahiptir. LAZY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

King Kovu Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,63
King Kovu 24 saatlik fiyat değişimi
9,85M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında King Kovu (LAZY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ +0,00057604.
Son 30 gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ -0,0026040454.
Son 60 gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00057604+%5,63
30 Gün$ -0,0026040454-%24,09
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

King Kovu (LAZY) Fiyat Analizi

En güncel King Kovu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0102059
$ 0,0102059$ 0,0102059

$ 0,01089264
$ 0,01089264$ 0,01089264

$ 0,01783687
$ 0,01783687$ 0,01783687

-%0,22

+%5,63

-%9,47

King Kovu (LAZY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 106,51K
$ 106,51K$ 106,51K

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9,85M
9,85M 9,85M

King Kovu (LAZY) Nedir?

$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.

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King Kovu (LAZY) Kaynağı

Resmi Websitesi

King Kovu (LAZY) Token Ekonomisi

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LAZY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LAZY / VND
284,444098
1 LAZY / AUD
A$0,016646168
1 LAZY / GBP
0,0081069
1 LAZY / EUR
0,009295912
1 LAZY / USD
$0,0108092
1 LAZY / MYR
RM0,045722916
1 LAZY / TRY
0,439502072
1 LAZY / JPY
¥1,5781432
1 LAZY / ARS
ARS$14,66646302
1 LAZY / RUB
0,862790344
1 LAZY / INR
0,948831576
1 LAZY / IDR
Rp177,199971648
1 LAZY / KRW
14,971174368
1 LAZY / PHP
0,619583344
1 LAZY / EGP
￡E.0,52370574
1 LAZY / BRL
R$0,059558692
1 LAZY / CAD
C$0,014808604
1 LAZY / BDT
1,316344376
1 LAZY / NGN
16,477436388
1 LAZY / UAH
0,450959824
1 LAZY / VES
Bs1,3619592
1 LAZY / CLP
$10,4416872
1 LAZY / PKR
Rs3,055977024
1 LAZY / KZT
5,83642754
1 LAZY / THB
฿0,349893804
1 LAZY / TWD
NT$0,322978896
1 LAZY / AED
د.إ0,039669764
1 LAZY / CHF
Fr0,00864736
1 LAZY / HKD
HK$0,08485222
1 LAZY / MAD
.د.م0,098039444
1 LAZY / MXN
$0,204401972
1 LAZY / PLN
0,039885948
1 LAZY / RON
лв0,047344296
1 LAZY / SEK
kr0,104416872
1 LAZY / BGN
лв0,018159456
1 LAZY / HUF
Ft3,728525448
1 LAZY / CZK
0,229479316
1 LAZY / KWD
د.ك0,003296806
1 LAZY / ILS
0,036859372