KitCoin (KITTY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,94 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,86 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,86

KitCoin (KITTY) canlı fiyatı --. KITTY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KITTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KITTY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%5,94 ve son 7 günde -%23,86 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KitCoin (KITTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K Dolaşım Arzı 799,11M 799,11M 799,11M Toplam Arz 799.113.589,4102188 799.113.589,4102188 799.113.589,4102188

Şu anki KitCoin piyasa değeri $ 19,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KITTY arzı 799,11M olup, toplam arzı 799113589.4102188. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,03K.