Kitsu (KITSU) Nedir?

KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold. Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods. The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation. An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers.

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Kitsu (KITSU) Kaynağı Resmi Websitesi

Kitsu (KITSU) Token Ekonomisi

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