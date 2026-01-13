Bugünkü Kitten Haimer Fiyatı

Bugünkü Kitten Haimer (KHAI) fiyatı $ 0,00516088 olup, son 24 saatte % 2,90 değişim gösterdi. Mevcut KHAI / USD dönüşüm oranı KHAI başına $ 0,00516088 şeklindedir.

Kitten Haimer, şu anda piyasa değeri açısından $ 278.993 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 54,00M KHAI şeklindedir. Son 24 saat içinde KHAI, $ 0,0050071 (en düşük) ile $ 0,00537568 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,95 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00486982 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KHAI, son bir saatte -%1,80 ve son 7 günde -%27,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kitten Haimer (KHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 278,99K$ 278,99K $ 278,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 278,99K$ 278,99K $ 278,99K Dolaşım Arzı 54,00M 54,00M 54,00M Toplam Arz 54.000.000,0 54.000.000,0 54.000.000,0

Şu anki Kitten Haimer piyasa değeri $ 278,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KHAI arzı 54,00M olup, toplam arzı 54000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 278,99K.