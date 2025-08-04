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KittenFinance Fiyatı (KIF)

Listelenmedi

KittenFinance (KIF) Canlı Fiyat Grafiği

$14,76
$14,76$14,76
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü KittenFinance (KIF) Fiyatı

KittenFinance (KIF), şu anda 14,76 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 558,60K USD piyasa değerine sahiptir. KIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KittenFinance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
KittenFinance 24 saatlik fiyat değişimi
37,84K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında KittenFinance (KIF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KittenFinance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KittenFinance / USD fiyat değişimi, $ +4,1909544000.
Son 60 gün içerisinde, KittenFinance / USD fiyat değişimi, $ +1,4654229840.
Son 90 gün içerisinde, KittenFinance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +4,1909544000+%28,39
60 Gün$ +1,4654229840+%9,93
90 Gün$ 0--

KittenFinance (KIF) Fiyat Analizi

En güncel KittenFinance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 304,93
$ 304,93$ 304,93

--

--

-%4,79

KittenFinance (KIF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 558,60K
$ 558,60K$ 558,60K

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37,84K
37,84K 37,84K

KittenFinance (KIF) Nedir?

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KittenFinance (KIF) Kaynağı

Resmi Websitesi

KittenFinance (KIF) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KIF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KIF / VND
388.409,4
1 KIF / AUD
A$22,7304
1 KIF / GBP
11,07
1 KIF / EUR
12,6936
1 KIF / USD
$14,76
1 KIF / MYR
RM62,4348
1 KIF / TRY
600,4368
1 KIF / JPY
¥2.169,72
1 KIF / ARS
ARS$19.999,9476
1 KIF / RUB
1.179,6192
1 KIF / INR
1.293,1236
1 KIF / IDR
Rp241.967,1744
1 KIF / KRW
20.414,8512
1 KIF / PHP
845,6004
1 KIF / EGP
￡E.714,9744
1 KIF / BRL
R$81,18
1 KIF / CAD
C$20,2212
1 KIF / BDT
1.797,4728
1 KIF / NGN
22.465,7532
1 KIF / UAH
615,7872
1 KIF / VES
Bs1.845
1 KIF / CLP
$14.258,16
1 KIF / PKR
Rs4.181,2128
1 KIF / KZT
7.969,662
1 KIF / THB
฿477,486
1 KIF / TWD
NT$440,1432
1 KIF / AED
د.إ54,1692
1 KIF / CHF
Fr11,808
1 KIF / HKD
HK$115,7184
1 KIF / MAD
.د.م133,7256
1 KIF / MXN
$277,488
1 KIF / PLN
54,4644
1 KIF / RON
лв64,6488
1 KIF / SEK
kr142,434
1 KIF / BGN
лв24,7968
1 KIF / HUF
Ft5.079,0636
1 KIF / CZK
313,2072
1 KIF / KWD
د.ك4,5018
1 KIF / ILS
50,184