Kitty Kult Fiyatı (KULT)
-%0,23
-%4,55
--
--
Kitty Kult (KULT) canlı fiyatı --. KULT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KULT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KULT son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,55 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kitty Kult piyasa değeri $ 224,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KULT arzı 440,18B olup, toplam arzı 998429871400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 510,01K.
Gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,55
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders. Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult. Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.
