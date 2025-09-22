Kitty Kult (KULT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,55 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kitty Kult (KULT) canlı fiyatı --. KULT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KULT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KULT son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,55 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kitty Kult (KULT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 224,85K$ 224,85K $ 224,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 510,01K$ 510,01K $ 510,01K Dolaşım Arzı 440,18B 440,18B 440,18B Toplam Arz 998.429.871.400,0 998.429.871.400,0 998.429.871.400,0

Şu anki Kitty Kult piyasa değeri $ 224,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KULT arzı 440,18B olup, toplam arzı 998429871400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 510,01K.