Bugünkü canlı Kitty Kult fiyatı 0 USD. KULT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KULT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Kitty Kult Fiyatı (KULT)

Listelenmedi

1 KULT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%4,001D
Kitty Kult (KULT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:33 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,23

-%4,55

--

--

Kitty Kult (KULT) canlı fiyatı --. KULT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KULT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KULT son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,55 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kitty Kult (KULT) Piyasa Bilgileri

$ 224,85K
$ 224,85K$ 224,85K

--
----

$ 510,01K
$ 510,01K$ 510,01K

440,18B
440,18B 440,18B

998.429.871.400,0
998.429.871.400,0 998.429.871.400,0

Şu anki Kitty Kult piyasa değeri $ 224,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KULT arzı 440,18B olup, toplam arzı 998429871400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 510,01K.

Kitty Kult (KULT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kitty Kult / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,55
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kitty Kult (KULT) Nedir?

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders. Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult. Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kitty Kult (KULT) Kaynağı

Kitty Kult Fiyat Tahmini (USD)

Kitty Kult (KULT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kitty Kult (KULT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kitty Kult için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kitty Kult fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KULT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kitty Kult (KULT) Token Ekonomisi

Kitty Kult (KULT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KULT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kitty Kult (KULT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kitty Kult (KULT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KULT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KULT / USD güncel fiyatı nedir?
KULT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kitty Kult varlığının piyasa değeri nedir?
KULT piyasa değeri $ 224,85K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KULT arzı nedir?
Dolaşımdaki KULT arzı, 440,18B USD.
KULT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KULT, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KULT fiyatı (ATL) nedir?
KULT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
KULT işlem hacmi nedir?
KULT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KULT bu yıl daha da yükselir mi?
KULT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KULT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:33 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.