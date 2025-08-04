PNK Hakkında Daha Fazla Bilgi

PNK Fiyat Bilgileri

PNK Whitepaper

PNK Resmi Websitesi

PNK Token Ekonomisi

PNK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Kleros Logosu

Kleros Fiyatı (PNK)

Listelenmedi

Kleros (PNK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02703171
$0,02703171$0,02703171
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kleros (PNK) Fiyatı

Kleros (PNK), şu anda 0,02705856 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,54M USD piyasa değerine sahiptir. PNK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kleros Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,44
Kleros 24 saatlik fiyat değişimi
724,19M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PNK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PNK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Kleros (PNK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kleros / USD fiyat değişimi, $ +0,00011722.
Son 30 gün içerisinde, Kleros / USD fiyat değişimi, $ +0,0253463267.
Son 60 gün içerisinde, Kleros / USD fiyat değişimi, $ +0,0202729144.
Son 90 gün içerisinde, Kleros / USD fiyat değişimi, $ +0,01591880083987229.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00011722+%0,44
30 Gün$ +0,0253463267+%93,67
60 Gün$ +0,0202729144+%74,92
90 Gün$ +0,01591880083987229+%142,90

Kleros (PNK) Fiyat Analizi

En güncel Kleros fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02673594
$ 0,02673594$ 0,02673594

$ 0,02712165
$ 0,02712165$ 0,02712165

$ 0,380218
$ 0,380218$ 0,380218

+%0,08

+%0,44

+%7,11

Kleros (PNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,54M
$ 19,54M$ 19,54M

--
----

724,19M
724,19M 724,19M

Kleros (PNK) Nedir?

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kleros (PNK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Kleros (PNK) Token Ekonomisi

Kleros (PNK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PNK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kleros (PNK) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PNK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PNK / VND
712,0460064
1 PNK / AUD
A$0,0416701824
1 PNK / GBP
0,02029392
1 PNK / EUR
0,0232703616
1 PNK / USD
$0,02705856
1 PNK / MYR
RM0,1144577088
1 PNK / TRY
1,1004716352
1 PNK / JPY
¥3,97760832
1 PNK / ARS
ARS$36,91464048
1 PNK / RUB
2,15792016
1 PNK / INR
2,3706004416
1 PNK / IDR
Rp443,5828798464
1 PNK / KRW
37,4252355072
1 PNK / PHP
1,5499143168
1 PNK / EGP
￡E.1,3107166464
1 PNK / BRL
R$0,1507161792
1 PNK / CAD
C$0,0370702272
1 PNK / BDT
3,2951914368
1 PNK / NGN
41,2477982784
1 PNK / UAH
1,1288831232
1 PNK / VES
Bs3,32820288
1 PNK / CLP
$26,19268608
1 PNK / PKR
Rs7,6694782464
1 PNK / KZT
14,610269472
1 PNK / THB
฿0,8769679296
1 PNK / TWD
NT$0,8074274304
1 PNK / AED
د.إ0,0993049152
1 PNK / CHF
Fr0,021646848
1 PNK / HKD
HK$0,2121391104
1 PNK / MAD
.د.م0,2451505536
1 PNK / MXN
$0,5095126848
1 PNK / PLN
0,0998460864
1 PNK / RON
лв0,1185164928
1 PNK / SEK
kr0,261115104
1 PNK / BGN
лв0,0457289664
1 PNK / HUF
Ft9,3046270272
1 PNK / CZK
0,5739120576
1 PNK / KWD
د.ك0,0082528608
1 PNK / ILS
0,091999104