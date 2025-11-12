Bugünkü Klima Protocol K2 Fiyatı

Bugünkü Klima Protocol K2 (K2) fiyatı $ 0,084079 olup, son 24 saatte % 1,60 değişim gösterdi. Mevcut K2 / USD dönüşüm oranı K2 başına $ 0,084079 şeklindedir.

Klima Protocol K2, şu anda piyasa değeri açısından $ 588.552 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,00M K2 şeklindedir. Son 24 saat içinde K2, $ 0,083683 (en düşük) ile $ 0,085846 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,103337 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,083683 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, K2, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%1,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Klima Protocol K2 (K2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 588,55K$ 588,55K $ 588,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,41M$ 8,41M $ 8,41M Dolaşım Arzı 7,00M 7,00M 7,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Klima Protocol K2 piyasa değeri $ 588,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki K2 arzı 7,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,41M.