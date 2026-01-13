Bugünkü Kobecoin Fiyatı

Bugünkü Kobecoin (KOBX) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,74 değişim gösterdi. Mevcut KOBX / USD dönüşüm oranı KOBX başına $ 0 şeklindedir.

Kobecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.420,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,80M KOBX şeklindedir. Son 24 saat içinde KOBX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOBX, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde +%5,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kobecoin (KOBX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,42K$ 19,42K $ 19,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,42K$ 19,42K $ 19,42K Dolaşım Arzı 991,80M 991,80M 991,80M Toplam Arz 991.804.950,354038 991.804.950,354038 991.804.950,354038

Şu anki Kobecoin piyasa değeri $ 19,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOBX arzı 991,80M olup, toplam arzı 991804950.354038. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,42K.