Kobushi (KOBUSHI) Nedir?

KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters.

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Kobushi (KOBUSHI) Kaynağı Resmi Websitesi

Kobushi (KOBUSHI) Token Ekonomisi

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