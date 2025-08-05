Koku The Shikoku ($KOKU) Nedir?

Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.

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Koku The Shikoku ($KOKU) Kaynağı Resmi Websitesi

Koku The Shikoku ($KOKU) Token Ekonomisi

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