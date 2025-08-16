KOLSCAN Hakkında Daha Fazla Bilgi

KOLSCAN Fiyat Bilgileri

KOLSCAN Resmi Websitesi

KOLSCAN Token Ekonomisi

KOLSCAN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

kolscan Logosu

kolscan Fiyatı (KOLSCAN)

Listelenmedi

1 KOLSCAN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00126063
$0,00126063$0,00126063
-%4,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
kolscan (KOLSCAN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:57:04 (UTC+8)

kolscan (KOLSCAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00109513
$ 0,00109513$ 0,00109513
24 sa Düşük
$ 0,00134463
$ 0,00134463$ 0,00134463
24 sa Yüksek

$ 0,00109513
$ 0,00109513$ 0,00109513

$ 0,00134463
$ 0,00134463$ 0,00134463

$ 0,0057757
$ 0,0057757$ 0,0057757

$ 0
$ 0$ 0

-%2,29

-%4,34

+%45,43

+%45,43

kolscan (KOLSCAN) canlı fiyatı $0,00126063. KOLSCAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00109513 ve en yüksek $ 0,00134463 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOLSCAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0057757, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOLSCAN son bir saatte -%2,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,34 ve son 7 günde +%45,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

kolscan (KOLSCAN) Piyasa Bilgileri

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

--
----

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

965,32M
965,32M 965,32M

965.319.735,117322
965.319.735,117322 965.319.735,117322

Şu anki kolscan piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOLSCAN arzı 965,32M olup, toplam arzı 965319735.117322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.

kolscan (KOLSCAN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, kolscan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, kolscan / USD fiyat değişimi, $ -0,0003110778.
Son 60 gün içerisinde, kolscan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, kolscan / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,34
30 Gün$ -0,0003110778-%24,67
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

kolscan (KOLSCAN) Nedir?

explore the mind of the degen

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

kolscan (KOLSCAN) Kaynağı

Resmi Websitesi

kolscan Fiyat Tahmini (USD)

kolscan (KOLSCAN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? kolscan (KOLSCAN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak kolscan için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

kolscan fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KOLSCAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

kolscan (KOLSCAN) Token Ekonomisi

kolscan (KOLSCAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOLSCAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: kolscan (KOLSCAN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü kolscan (KOLSCAN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KOLSCAN fiyatı, 0,00126063 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KOLSCAN / USD güncel fiyatı nedir?
KOLSCAN / USD güncel fiyatı $ 0,00126063. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
kolscan varlığının piyasa değeri nedir?
KOLSCAN piyasa değeri $ 1,22M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KOLSCAN arzı nedir?
Dolaşımdaki KOLSCAN arzı, 965,32M USD.
KOLSCAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KOLSCAN, ATH fiyatı olan 0,0057757 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KOLSCAN fiyatı (ATL) nedir?
KOLSCAN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
KOLSCAN işlem hacmi nedir?
KOLSCAN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KOLSCAN bu yıl daha da yükselir mi?
KOLSCAN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KOLSCAN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:57:04 (UTC+8)

kolscan (KOLSCAN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
08-14 03:10:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-13 19:56:00Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.