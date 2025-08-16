kolscan (KOLSCAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00109513 $ 0,00109513 $ 0,00109513 24 sa Düşük $ 0,00134463 $ 0,00134463 $ 0,00134463 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00109513$ 0,00109513 $ 0,00109513 24 sa Yüksek $ 0,00134463$ 0,00134463 $ 0,00134463 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0057757$ 0,0057757 $ 0,0057757 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,34 Fiyat Değişimi (7 G) +%45,43 Fiyat Değişimi (7 G) +%45,43

kolscan (KOLSCAN) canlı fiyatı $0,00126063. KOLSCAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00109513 ve en yüksek $ 0,00134463 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOLSCAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0057757, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOLSCAN son bir saatte -%2,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,34 ve son 7 günde +%45,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

kolscan (KOLSCAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 965,32M 965,32M 965,32M Toplam Arz 965.319.735,117322 965.319.735,117322 965.319.735,117322

Şu anki kolscan piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOLSCAN arzı 965,32M olup, toplam arzı 965319735.117322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.