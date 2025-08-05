Kovin Segnocchi (KOVIN) Nedir?

Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.

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Kovin Segnocchi (KOVIN) Kaynağı Resmi Websitesi

Kovin Segnocchi (KOVIN) Token Ekonomisi

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