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Kraken Wrapped BTC Fiyatı (KBTC)

Listelenmedi

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.883
$114.883$114.883
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kraken Wrapped BTC (KBTC) Fiyatı

Kraken Wrapped BTC (KBTC), şu anda 114.879 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,23M USD piyasa değerine sahiptir. KBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kraken Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,48
Kraken Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
150,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kraken Wrapped BTC (KBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kraken Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +551,44.
Son 30 gün içerisinde, Kraken Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +6.842,0553852000.
Son 60 gün içerisinde, Kraken Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +10.584,8246931000.
Son 90 gün içerisinde, Kraken Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +20.907,58285266797.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +551,44+%0,48
30 Gün$ +6.842,0553852000+%5,96
60 Gün$ +10.584,8246931000+%9,21
90 Gün$ +20.907,58285266797+%22,25

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Fiyat Analizi

En güncel Kraken Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113.385
$ 113.385$ 113.385

$ 115.722
$ 115.722$ 115.722

$ 123.763
$ 123.763$ 123.763

+%0,09

+%0,48

-%3,34

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,23M
$ 17,23M$ 17,23M

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150,00
150,00 150,00

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Nedir?

kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain.

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Kraken Wrapped BTC (KBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Token Ekonomisi

Kraken Wrapped BTC (KBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KBTC / VND
3.023.040.885
1 KBTC / AUD
A$176.913,66
1 KBTC / GBP
86.159,25
1 KBTC / EUR
98.795,94
1 KBTC / USD
$114.879
1 KBTC / MYR
RM485.938,17
1 KBTC / TRY
4.672.128,93
1 KBTC / JPY
¥16.887.213
1 KBTC / ARS
ARS$156.723.675,75
1 KBTC / RUB
9.160.451,46
1 KBTC / INR
10.066.846,77
1 KBTC / IDR
Rp1.883.261.993,76
1 KBTC / KRW
158.891.442,48
1 KBTC / PHP
6.583.715,49
1 KBTC / EGP
￡E.5.565.887,55
1 KBTC / BRL
R$638.727,24
1 KBTC / CAD
C$157.384,23
1 KBTC / BDT
13.989.964,62
1 KBTC / NGN
175.120.398,81
1 KBTC / UAH
4.792.751,88
1 KBTC / VES
Bs14.130.117
1 KBTC / CLP
$111.202.872
1 KBTC / PKR
Rs32.561.303,76
1 KBTC / KZT
62.028.916,05
1 KBTC / THB
฿3.725.525,97
1 KBTC / TWD
NT$3.427.989,36
1 KBTC / AED
د.إ421.605,93
1 KBTC / CHF
Fr91.903,2
1 KBTC / HKD
HK$900.651,36
1 KBTC / MAD
.د.م1.040.803,74
1 KBTC / MXN
$2.163.171,57
1 KBTC / PLN
423.903,51
1 KBTC / RON
лв503.170,02
1 KBTC / SEK
kr1.108.582,35
1 KBTC / BGN
лв194.145,51
1 KBTC / HUF
Ft39.503.441,73
1 KBTC / CZK
2.436.583,59
1 KBTC / KWD
د.ك35.038,095
1 KBTC / ILS
390.588,6