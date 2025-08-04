Kraken Wrapped BTC (KBTC) Nedir?

kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain.

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Kraken Wrapped BTC (KBTC) Kaynağı Resmi Websitesi

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Token Ekonomisi

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