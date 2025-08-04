Kroak on Kaspa (KROAK) Nedir?

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

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Kroak on Kaspa (KROAK) Kaynağı Resmi Websitesi

Kroak on Kaspa (KROAK) Token Ekonomisi

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