Bugünkü KRWQ Fiyatı

Bugünkü KRWQ (KRWQ) fiyatı $ 0,00069009 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KRWQ / USD dönüşüm oranı KRWQ başına $ 0,00069009 şeklindedir.

KRWQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.468.035 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,13B KRWQ şeklindedir. Son 24 saat içinde KRWQ, $ 0,00068924 (en düşük) ile $ 0,0006902 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00071028 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00068719 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KRWQ, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%0,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KRWQ (KRWQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Dolaşım Arzı 2,13B 2,13B 2,13B Toplam Arz 2.127.249.874,398678 2.127.249.874,398678 2.127.249.874,398678

